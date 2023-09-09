У жителей Гавайев обострилось желание отделения от США после природных пожаров
Фото: [Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Катаклизм обострил жилищный кризис на островах, и это дало толчок сепаратистским настроениям среди коренных народностей.
Августовские пожары уничтожили значительные лесные массивы на острове Мауи. Сгорело большое количество жилых домов, порядка 10 тысяч местных жителей были вынуждены переселяться. При этом недвижимость на Гавайях стоит огромных денег, и она не по карману многим людям. Местные власти также не в состоянии помочь погорельцам. Все это привело к разговору о том, что данные острова должны вернуть свой суверенитет. Об этом рассказало британское издание Guardian.
«Если и когда оккупация закончится, Гавайи смогут сами управлять собой, как другие страны», - привели слова местного политика Тамары Палтин английские журналисты.
Во время лесных пожаров на Мауи погибло 114 человек, еще около тысячи считаются пропавшими без вести. Город Лахайна был полностью уничтожен огнем.