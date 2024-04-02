У жителей Подмосковья выросли социальные пенсии

С 1 апреля Отделение Социального Фонда России по Москве и Московской области проиндексировало пенсии более 317 тысяч жителей. Социальные пенсии выросли на 7,5%.

Как сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Москве и Подмосковью, размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Традиционно индексация социальных пенсий проводится один раз в год.

«В Москве и Московской области повышение затронуло 317 338 пенсионеров, включая 293 198 получателей социальной пенсии, большинству из которых она выплачивается по инвалидности и по потере кормильца», – пояснили в пресс-службе фонда.

Одновременно с социальными были проиндексированы пенсии по государственному пенсионному обеспечению. Среди них – пенсии участников Великой Отечественной войны, жителей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Житель осажденного Севастополя».

Также индексация затронула пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей и некоторых других граждан.