У жительниц Подмосковья появилась возможность подписать контракт на военную службу в Балашихе.

Контрактная служба стала доступна для женщин в возрасте до 50 лет.

Об этом сообщили в администрации городского округа Балашиха. Наличие воинского билета не обязательно.

Отметим, что наиболее востребованными профессиями являются: врачи, медсестры и повара. Женщины могут заключить контракт на СВО при наличии медицинского образования.

Напомним, что Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту продолжает работать в Балашихе по поручению губернатора Андрея Воробьёва. Все услуги и информация предоставляются добровольцам в режиме единого окна. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Отметим, что в этот пункт приезжают не только жители Подмосковья, но и люди со всей России и зарубежья.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии +7 495 990-77-77.