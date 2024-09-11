«Убегали на нартах»: ямальский оленевод рассказал о спасении семьи от медведя

Белый медведь напал на кочевников в Ямальском районе и едва с ними не расправился. Леденящую историю от оленевода Антона Окотэтто передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Белый медведь съел все запасы, перевернул нарты, постройки и повредил чум. За день до этого голодный зверь следил и преследовал семью. Жена оленевода и трехлетний сын прислушивались к звукам тундры, соблюдали тишину и старались лишний раз не выходить из жилища. Ночью хозяина северных степей удалось отогнать, но на утро он вернулся.

По словам Окотэтто, семья отвлекала зверя как могла, а попутно передвигалась на нартах в безопасное место. Им удалось добраться до земляков в 17 км, пополнить запасы еды. После буйства хищника на месте более целым оказался чум, но и тот получил повреждения.

Семья Антона Окотэтто гоняет стада оленей по одному маршруту, но в связи с последними событиями им рекомендовали не рисковать и изменить путь. Профильные службы решают, как обезопасить привычные для кочевников тропы.

Ранее сообщалось, что на Ямале семья чудом осталась жива после встречи с разъяренным белым медведем.