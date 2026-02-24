Убийства происходят через Telegram: ФСБ пригрозила Дурову реальным сроком за терроризм

Основателя Telegram проверяют на причастность к тяжкому преступлению: в материалах ФСБ фигурирует статья о содействии террористической деятельности. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на материалы Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Действия создателя мессенджера Telegram Павла Дурова стали предметом расследования по уголовному делу, возбужденному по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ. Эта информация, как сообщает пресса, содержится в материалах Федеральной службы безопасности.

Статистика правоохранительных органов свидетельствует о резком росте числа противоправных деяний, совершенных с использованием данного ресурса. Начиная с 2022 года зафиксировано более 153 тысяч преступлений, связанных с мессенджером. Почти треть из них, а именно 33 тысячи, относятся к категориям терроризма, диверсий и экстремизма.

Благодаря работе спецслужб удалось предотвратить 475 терактов, подготовка которых координировалась через Telegram. В этом списке значатся 61 нападение на учебные заведения. По данным ведомства, эти массовые убийства планировали подростки, находившиеся под влиянием украинских кураторов.

Ранее в Роскомнадзоре напомнили о принципах работы иностранных платформ в стране. Ведомство указало на неизменность позиции государства: любые интернет-сервисы обязаны подчиняться российскому законодательству. К мессенджерам, игнорирующим правовые нормы, будут и дальше применять ограничения.