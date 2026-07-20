Убийственный расчет: сказка русской Золушки и миллионера из Парижа закончилась расчлененкой

Больше десяти лет назад Петербург потрясла история исчезновения французского миллионера Сиона Кристофа. Его жена, хабаровчанка Дина Сысоева, казалась воплощением сказки: замужество с успешным иностранцем, дочь, две квартиры в центре. Но вскоре женщина оказалась на скамье подсудимых. Ее приговорили к 11 годам колонии за убийство супруга. Спустя годы она вышла на свободу. KP.RU поговорил со следователем, которая вела это громкое дело.

Старший следователь второго следственного управления ГСУ СК России, подполковник юстиции Ирина Макеева призналась: это дело запомнилось надолго. Уникальность его в том, что возбуждалось оно по факту исчезновения, а не убийства — трупа не было. В полицию обратилась знакомая сестры Кристофа из Франции: миллионер перестал выходить на связь, что было на него не похоже. Сестра не могла дозвониться и до невестки.

Дина Сысоева переехала из Хабаровска в Петербург в 30 лет, работала в рекламе. Кристоф был на 15 лет старше, владел ткацкой фабрикой во Франции. По одной версии, они познакомились в самолете Петербург—Париж в 2008 году. По другой — иностранец искал способ уйти от налогов и обратился в брачное агентство, которое подыскало ему русскую невесту. В 2009 году у пары родилась дочь. Со стороны они казались счастливой семьей, но близкие не знали об их настоящей жизни.

У семьи были раздельные квартиры. В первой, на Тверской, жила Дина с ребенком. Вторая, на набережной Мойки, принадлежала Кристофу — ему якобы мешала работать детская суета. Муж выделял супруге 2500 евро в месяц (около ₽223 тыс.), но требовал отчетов, что приводило к скандалам.

Когда сестра Кристофа приехала в Петербург, Дина была спокойна и уверяла, что муж уехал в Люксембург. Однако следствие установило: он не покидал страну. На его счетах появились поддельные доверенности на имя Дины. Подпись на документах оказалась не его. Женщина уговорила сотрудницу банка оформить бумаги, пообещав, что муж скоро вернется. При этом она не переживала о пропаже и даже съездила с друзьями в Псковскую область.

Ее задержали по подозрению в мошенничестве. При обыске в квартире на Мойке под полом нашли кровь. Генетический профиль совпал с образцом с зубной щетки Кристофа, присланным родственниками из Франции.

Три месяца ушло на поиски тела. Его нашли в Псковской области — расчлененным и сожженным. Рядом лежал металлический прут, который, по версии следствия, стал орудием убийства. Экспертиза подтвердила: смерть наступила от вдавленного перелома черепа.

Когда следователи сообщили Дине о находке, ее легенда о живом и любящем муже рухнула. Она заявила, что знала о смерти, но не убивала: якобы вернулась домой, увидела тело, рядом стоял неизвестный мужчина, который приказал спрятать труп. Она позвонила отцу из Владивостока, тот прилетел, и они вместе с этим человеком вывезли и сожгли тело. Отец подтвердил эту версию. Но следствию не удалось найти никаких доказательств существования загадочного незнакомца. Дина же в это время спокойно ездила на экскурсию.

Суд признал Сысоеву виновной в убийстве из личной неприязни и длительных конфликтов. Корыстный мотив доказать не удалось — жажда наживы, по версии следствия, появилась уже после преступления. Ее лишили права наследования. Отец остался свидетелем. Дочку пары, которой на тот момент было три года, забрали родители Сысоевой, несмотря на попытки сестры Кристофа увезти племянницу во Францию.

Дина вышла на свободу по УДО пять лет назад и вернулась в Хабаровск к дочери.