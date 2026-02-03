Убийство ребенка в Санкт-Петербурге: задержанный показал, где спрятал тело

Следственный комитет РФ подтвердил, что задержанный по подозрению в убийстве девятилетнего ребенка в Санкт-Петербурге дал признательные показания.

Мужчина не только сознался в содеянном, но и указал правоохранителям на место в Ломоносовском районе Ленинградской области, где он скрыл тело мальчика.

«В ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребенка. Кроме того, мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе, где скрыл тело мальчика», — цитирует сообщение ведомства пресс-служба СК.

Для сбора улик следователи провели комплекс оперативных мероприятий: были обследованы места, где мог находиться фигурант, досмотрен его автомобиль, а также изучены электронные носители информации. Как отмечается, на них были обнаружены данные, имеющие прямое отношение к делу, изъяты вещественные доказательства.

По данным источника РИА Новости в силовых структурах, подозреваемый был доставлен на допрос из Псковской области, где и признался в совершении преступления.

Предварительная версия следствия гласит, что мальчик добровольно сел в автомобиль к задержанному. По информации телеграм-канала SHOT, погибший иногда подрабатывал мойкой машин и мог контактировать с подозреваемым в день исчезновения. Также в публикации утверждается, что ранее судимый за кражу мужчина имел обыкновение предлагать несовершеннолетним прокатиться на своей машине за плату, а при осмотре его ноутбука была обнаружена детская порнография.

Ранее сообщалось о том, что волонтеры продолжат поиски 9-летнего мальчика в Санкт-Петербурге.