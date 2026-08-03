Убийство россиян в Паттайе: премьер Таиланда взял дело под личный контроль

Руководство Таиланда на высшем уровне выразило соболезнования России в связи с убийством брата и сестры Назимовых в Паттайе. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун и глава МИД Сихасак Пхуангкеткео связались с послом РФ в Бангкоке Евгением Томихиным в день обнаружения тел россиян, сообщил министр иностранных дел.

По словам главы тайского внешнеполитического ведомства, произошедшее повергло в шок местных жителей. Премьер-министр лично посетил место преступления и дал поручение правоохранительным органам сделать все возможное для поиска виновных и привлечения их к ответственности.

Назимовы пропали в Паттайе 26 июля. Позднее участники местной организованной преступной группы признались в совершении убийства. По предварительным данным, мотивом стала кража — злоумышленники намеревались завладеть мотоциклом брата и сестры.