Убийца почек и сердца: врач объяснила, кому противопоказана селедка

Соленая, маринованная, с луком и маслом или в гордом одиночестве под шубой — селедка давно прописалась на российских столах. Эту рыбу обожают многие, но вокруг нее не утихают споры. Одни называют ее чуть ли не панацеей, богатой полезными жирами и витаминами, другие бьют тревогу: соль и жир в больших количествах способны навредить. Где истина и кому стоит держаться от селедки подальше, REGIONS выяснил у врача-гастроэнтеролога Светланы Черепицыной.

По словам специалиста, сельдь — продукт действительно ценный, но обращаться с ней нужно с умом. Ни в коем случае не стоит есть ее килограммами, но и демонизировать рыбу тоже не имеет смысла. У любого продукта есть сильные и слабые стороны, и селедка не исключение.

Главный враг в этом блюде — соль. Именно она превращает полезную рыбу в потенциальную угрозу для людей с определенными заболеваниями. Черепицына предупреждает: избыток натрия задерживает жидкость в организме, повышает артериальное давление и создает критическую нагрузку на почки. Тем, кто страдает гипертонией, хронической болезнью почек или склонен к отекам, от соленой селедки лучше отказаться или хотя бы вымачивать ее перед едой.

Второй момент — жирность. Сама по себе сельдь богата омега-3 кислотами, которые полезны для сердца и сосудов. Но в сочетании с майонезом в «шубе» или жареным картофелем калорийность закуски зашкаливает. Для людей с лишним весом, атеросклерозом или заболеваниями желчного пузыря такой дуэт может обернуться обострением.

Также врач советует осторожничать с маринованной и пряной селедкой. Уксус, специи и консерванты, которые часто добавляют в такие заготовки, раздражают слизистую желудка. Поэтому при гастритах, язвенной болезни и панкреатите от подобных экспериментов лучше воздержаться.

Но паниковать не стоит. Здоровому человеку пара кусочков селедки пару раз в неделю не повредит, а даже принесет пользу. Главные правила: не есть на ночь (соль вызовет отеки утром), запивать водой, а не сладкими напитками, и не смешивать с другой тяжелой пищей. Селедка — не враг, но и не безобидная игрушка. Как говорит гастроэнтеролог, ключ к безопасности один — умеренность и знание своего организма.

