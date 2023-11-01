Убийцу двух человек в Мариуполе приговорили к 27 годам колонии

Следком опубликовал на своей странице в социальных сетях новую запись. Там ведомство рассказало о вынесении приговора пограничнику Украины. Сообщается, что ранее он расстрелял двух медицинских работников.

Напомним, инцидент произошел еще в марте прошлого года. Именно тогда Ростовский с еще одним военнослужащим ВФУ находился на боевой позиции в городе Мариуполь. В один момент он обнаружил в своем поле зрения мотороллер, с помощью которого перемещались два человека. Уточняется, что они не принимали участия в вооруженном конфликте.

Однако, Ростовский предположил, что эта пара человек поддерживает СВО, ДНР и РФ. Он выстрелил в людей не менее семи раз, из-за чего пострадавшие скончались на месте.

Сергея Ростовского признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением, а также в «применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов». Как пишет KP.RU, он признал свою вину в содеянном. Суд уже избрал Ростовскому меру пресечения. Ему предстоит провести 27 лет в колонии строгого режима.