Убийцы долгое время использовали шоколад для отравления жертв

Шоколад на протяжении нескольких столетий становился частью преступлений и покушений. Публичное внимание к теме вновь возникло после сообщений о попытке отравления президента Эквадора Даниэля Нобоа через сладости, однако использование шоколада в подобных целях имеет долгую историю, сообщает Life .

Согласно архивным данным и публикациям зарубежных СМИ, первые упоминания о применении шоколада в качестве средства для устранения человека относятся к XVII веку в Мексике. Тогда епископ Бернардо де Салазар распорядился запретить употребление шоколада в храме, но вскоре выпил чашку напитка, после которой умер. Подозрения падали на донью Магдалену де Моралес, однако официальных доказательств не было.

В 1668 году в Англии причиной смерти леди Маргарет Денэм считали якобы отравленный шоколад. Формально причиной назвали разрыв аппендикса, но в обществе обсуждались версии о возможном участии политических оппонентов ее мужа.

Похожая история произошла спустя столетие. Папа Климент XIV почувствовал резкое ухудшение самочувствия после чашки шоколада и умер в 1774 году. Врачи зафиксировали простуду, но версии о добавлении яда продолжали обсуждаться.

В XIX веке шоколад вновь оказался в центре расследования. Англичанку Кристиану Эдмундс обвинили в добавлении стрихнина в конфеты, что привело к смерти ребенка и череде отравлений. Позже в США Корделия Боткин отправила по почте коробку шоколада с ядом жене журналиста Джона Даннинга. Это дело стало первым документально зафиксированным преступлением с использованием Почтовой службы.

Во время Второй мировой войны британские издания сообщали о возможном немецком плане использовать шоколад со взрывчаткой для покушения на Уинстона Черчилля.

