Убила бесшумная «полька»: талантливый геодезист отправился за патронами и налетел на снаряд

Первый вопрос, который задала Елена Моталкина, когда узнала о гибели любимого на СВО: «Как он погиб, не мучился ли?» Страшно было бы узнать, что Сергей страдал. Но женщине сказали, что все случилось быстро.

Сослуживец говорил Елене о том, что они жили на передовой в бункере три недели. Сергей Зарубов постоянно читал при свечке и много рассказывал о любимой. Товарищ запомнил ее фамилию и потом нашел через соцсети, рассказал о последних мгновениях жизни.

Друзья Сергея добрым словом вспоминают его. В нем чудесным образом сочетались богатый опыт на передовой и глубокие познания геодезии.

«Сергей сражался в Донбассе с 2014 года, у него был позывной Бродяга. А при поступлении в наш батальон у командира роты был такой же позывной, поэтому Сергей стал Акирой. Он был кладезь информации, ходячая библиотека. Разбирался в вопросах топографии: все, что касается карт и привязки к местности», — заметил сослуживец с позывным Саид.

Сослуживцы рассказали, что когда их подразделение БАРС-13 было на передовой, завязался бой. У солдат закончился боекомплект, и вместо того чтобы побежать по окопам — это дольше по времени — Акира рванул через поле. А поле было простреливаемое.

«Сережу убил бесшумный снаряд «полька». Как говорили боевые товарищи, снаряд прилетел прямо в него, он не мучился, погиб сразу. Его опознали товарищи по жетону», — рассказала гражданская жена бойца Елена Моталкина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Свой покой доброволец нашел на Пулковских высотах, где во времена Великой Отечественной солдаты сражались в боях за снятие блокады. Тысячи воинов остались здесь навеки.

Ранее мы писали, какой еще близкий человек Елены ушел на СВО вместе с Сергеем.