Убитая в Нижневартовске женщина шантажировала своего любовника

Как пишет URA.RU , Александр Катин зарезал свою любовницу 10 августа, поскольку та вымогала у него деньги. Данная информация стала известна благодаря источнику в силовых структурах.

Сообщается, что жительница Нижневартовска шантажировала мужчину. Она грозилась выдать жене своего любовника факт их связи, а также рассказать об общем ребенке.

Выяснилось, что денежные переводы, сделанные Катиным за последние пару лет, подтверждает шантаж со стороны любовницы. По словам жены убийцы, ее муж стал дерганым и нервным.

К слову, не исключается, что адвокат будет защищать Катина. Мол, тот находился в состоянии аффекта. Но инсайдер уверен, что шансы, смягчающие меру пресечения, довольно низкие.

Стоит отметить, что сейчас убийца заключен под стражу на два месяца.