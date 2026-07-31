Убиты из-за мотоцикла за 166 тысяч: в Таиланде раскрыли, что случилось с пропавшими братом и сестрой из России

В Таиланде раскрыто убийство пропавших брата и сестры из России. Двое задержанных признались, что застрелили 17-летнего Романа, а 22-летнюю Диану забили до смерти во время попытки угнать мотоцикл. Тела молодых людей закопали на холме. Об этом сообщает газета Thairat.

По данным издания, члены банды по кличкам «Понг» и «Тонг» были арестованы, когда пытались спрятать мотоцикл россиян. На допросе они рассказали, что жертвы мертвы, а их тела спрятаны, чтобы скрыть следы преступления. Мотоцикл, из-за которого произошло нападение, оценивается примерно в 166 тысяч рублей.