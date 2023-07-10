Убитый в Краснодаре замначальника отдела по мобилизационной работе числился в базе украинского сайта «Миротворец»

Сегодня утром тело Станислава Ржицкого было обнаружено у спортклуба в Краснодаре с множественными огнестрельными ранениями.

Украинские СМИ неоднократно обвиняли капитана 2-го ранга Станислава Ржицкого в причастности к запуску крылатых ракет по территории Украины.

Имя Ржицкого внесено было в список сайта «Миротворец». Сейчас же там появилась плашка, что россиянин ликвидирован.

Ранее в СКР сообщили о возбуждении уголовного дела из-за убийства замначальника отдела по мобилизационной работе краснодарской администрации. Следователи уточнили, что дело расследуется по статье 105 УК РФ.

Происшествие будет расследовать первый отдел по расследованию особо важных дел в Краснодарском крае, на данный момент разыскивается убийца и устанавливаются его мотивы, а также уточняются все детали происшествия.