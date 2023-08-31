«Убивать не стоит»: энтомолог раскрыл секрет «Лох-несского чудовища» из Подмосковья

Недавно пользователей соцсетей взбудоражила фотография неизвестного насекомого из Солнечногорска, которого тут же прозвали местным «Лох-несским чудовищем». Глава АНО «Центр экологического воспитания «Планета бабочек», энтомолог Виктор Синяев раскрыл тайну необычного существа.

По словам эксперта, в кадр попала Orgyia antiqua или кистехвостка — довольно интересное, но неопасное насекомое. Одной из особенностей вида является отсутствие крыльев.

«Самка бескрылая, а самцы для спаривания слетаются в массе к ней. Отсюда и название латинское — античная оргия», — пояснил энтомолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кистехвостка, как отметил эксперт, не является совсем уж редким гостем для столичного региона, но и не распространена в нем широко. Бояться же местным жителям нечего, существо не навредит даже животным. Поэтому лучшим вариантом будет пройти мимо и не трогать встретившийся на дороге экземпляр.

«Она никак не опасна! Если только нарваться на аллергию, употребив в пищу с десяток таких гусениц. Убивать их не стоит. Многие это делают, а ведь после окукливания из нее получится бабочка, которая порадует любознательного человека и накормит птиц, которые, опять же, могут быть интересны не только натуралистам», — подчеркнул Синяев.

«Рожки» насекомого, которые обсуждали пользователи соцсетей, оказались хвостом. Энтомолог пояснил, что такие наросты могут служить для отвлечения внимания хищников от головы.

Ранее опасные ночные бабочки с юга объявились в деревне под Балашихой.