Убившего москвичку пикапера поймали через 30 лет по отпечатку пальца

Спустя три десятилетия мужчину, обвиняемого в убийстве женщины, с которой он познакомился во время поездки на поезде, настигло правосудие. Об этом проинформировал телеграм-канал прокуратуры Москвы.

В надзорном органе подчеркнули, что в ноябре 1993 года 27-летний обвиняемый, только что освободившийся из заключения, познакомился в поезде с женщиной, которая сообщила ему свой номер телефона.

В столице их отношения стали романтическими. Молодые люди часто виделись в квартирах подруг погибшей. Преступнику быстро стало ясно, что в этих квартирах много ценных вещей и современной техники.

Спустя 30 лет благодаря развитию дактилоскопии удалось установить личность преступника. Задержанный теперь должен ответить за преступление, которое долго оставалось нераскрытым.