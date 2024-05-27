Убивший девушку из службы доставки сыктывкарец планирует уйти на СВО

Мужчина из Сыктывкара, задержанный за убийство повара азиатской кухни, планирует попасть на службу в зоне спецоперации. Такую информацию «Газете.ру» раскрыли близкие жертвы.

Тетя погибшей рассказала, что агрессор и ее племянница жили в одном многоквартирном доме. Он неоднократно вел себя деструктивно и мешал соседям. Как бы родные жертвы не хотели, чтобы убийцу наказали, он может избежать решетки.

«Конфликт был со всеми жильцами и на него неоднократно писали заявления. <...> Сказали, что уже дал согласие на участие в СВО», — рассказала она.

По словам тети, племянница одна воспитывала дочь. Девочка отправится под опеку бабушки.

Напомним, недавно в СМИ публиковали информацию о мужчине, которые убил девушку из службы доставки из-за запаха еды. Неадекват ворвался в здание, где готовили пищу, устроил конфликт и напал с ножом на сотрудницу, готовящую суши. Она получила ранения в спину и живот, травмы оказались тяжелыми. Сутки девушку пытались спасти в больнице, но она скончалась.

Предполагаемого убийцу задержали, он стал фигурантом уголовного дела. Предварительно выяснилось, что мужчина ранее был судим.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина был нейтрализован при сопротивлении силовикам.