Убивший известного волонтера Манюню оказался бывшим сотрудником администрации

В Бурятии бывший муж зарезал известную волонтерку СВО Марию Лубсанову, известную под позывным Манюня. Инфо24 выяснило подробности о мужчине, который, вероятно, причастен к расправе.

Преступление произошло 5 июня в лесу близ села Ключи. Предполагаемому убийце Батору Л. 40 лет. Как выяснили журналисты, ранее мужчина работал в администрации Иволгинского района. С волонтером он расстался несколько лет назад, но у них остался общий сын. Предполагают, что развод был тяжелый, а мотивом для преступления могла быть ревность.

Отметим, что Мария Лубсанова была членом поискового отряда «ЛизаАлерт» и помогала бойцам на передовой. В своих кругах она была известным волонтером.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Похороны Лубсановой пройдут 7 июня.

Ранее подробнее сообщалось про гибель волонтера Манюни.