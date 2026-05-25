«Убью! Задушу!»: ведущая Первого канала Анастасия Заволокина устроила скандал в елецкой пекарне

В Ельце разгорелся конфликт между съемочной группой программы «Играй, гармонь любимая!» и сотрудниками местной пекарни «Елецкая сдоба». Как сообщили представители торговой точки в своей группе во «ВКонтакте», команда Первого канала проводила съемки у заведения, и поначалу ничто не предвещало беды. Однако спустя некоторое время в помещение ворвалась ведущая Анастасия Заволокина и, по словам очевидцев, принялась кричать на персонал.

«Она орет, размахивает руками, угрожает. Слова, которые летят в сторону сотрудников, — не просто грубость, а настоящие угрозы: „Убью! Задушу!“ Она кидается на персонал. Люди в шоке», — говорится в публикации.

На видеозаписи, распространенной компанией, Заволокина также обращается к находившемуся рядом мужчине с обещанием придушить его, а свое поведение объясняет тем, что привела к пекарне множество покупателей, а в ответ получила неуважение.

«Я привезла вам кучу людей, которые купили продукцию. А нас тут обосрали!» — возмущалась ведущая.

Владелица пекарни в беседе с «Осторожно, новости!» изложила свою версию случившегося. По ее словам, конфликт разгорелся буквально на пустом месте: сотрудники пропустили перед съемочной группой пожилого постоянного покупателя, и именно этот эпизод вызвал недовольство команды. Съемочная группа совершила покупку и вышла, однако через некоторое время в заведение зашла сама Заволокина и устроила разнос — по мнению предпринимательницы, коллеги успели нажаловаться ведущей, и та решила лично разобраться с обидчиками.