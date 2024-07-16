Уборку во дворах и ликвидацию борщевика обсудили в ходе еженедельного совещания в администрации Щелкова

В ходе еженедельного совещания в администрации городского округа Щелково под руководством главы муниципального образования Андрея Булгакова обсудили актуальные обращения жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что в городском округе фонит проблема мусора во дворах и на детских площадках. Глава округа подчеркнул, что каждый сигнал оперативно отрабатывается.

Также на совещании было отмечено, что актуальной остается и проблема борщевика. По этому поводу жители могут направить заявку на обработку можно в специальный чат – t.me/bborshevik22. После окончания работ специалисты пришлют фотоотчет о проделанной работе.

Добавляется, что прошло обсуждение развития кардиологического направления Щелковской больницы. Кабинеты имеются в Щелкове и во Фрязине. За полгода проведено более 13 тыс. приемов, на учете числятся около пяти тысяч пациентов.

Глава муниципалитета Андрей Булгаков отметил, что в течение прошедшей недели был выполнен ряд поручений. Так, проведен покос борщевика вдоль Фряновского шоссе, отсыпана дорога в селе Трубино, покрашены лавочки в микрорайоне Богородский и отремонтирована входная группа дома № 4 на ул. Заречной. Также он озвучил, что на этой неделе состоится День предпринимателя в усадьбе Гребнево, завершится модернизация двора на ул. Ленина, д. 7, 9, а также пройдет выездная диспансеризация в субботу в ЦДК с 10:00 до 14:00.