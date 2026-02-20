Учащенное дыхание у собак может указывать на серьезные болезни

Учащенное дыхание у собак не всегда является естественной реакцией организма и в ряде случаев может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом 20 февраля сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью « Радио 1 ».

Он пояснил, что дыхание играет ключевую роль в терморегуляции животных. Высунутый язык и частое дыхание помогают собаке охладиться после физической активности или в жаркую погоду. В норме такое состояние быстро проходит, как только питомец успокаивается или температура окружающей среды становится комфортной.

По словам специалиста, владельцу важно сначала оценить обстоятельства: животное могло недавно активно двигаться, испугаться или эмоционально отреагировать на встречу с хозяином. Однако если тяжелое дыхание сохраняется в состоянии покоя, в прохладном помещении и сопровождается изменением поведения — повышенной тревожностью, напряжением либо, напротив, апатией — необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару.

Голубев отметил, что одной из распространенных причин учащенного дыхания является именно перегрев или восстановление после нагрузки. Также подобная реакция может быть связана с эмоциональным возбуждением — так животное снижает уровень стресса или справляется с перевозбуждением.

В то же время тахипноэ способно указывать и на патологические процессы. Среди возможных причин эксперт назвал заболевания сердечно-сосудистой системы, воспаление легких, отек легких, нарушения эндокринной системы, интоксикацию или анафилактический шок.

Специалист подчеркнул, что отличить физиологическую реакцию от опасного состояния бывает непросто. Поэтому при появлении тревожных симптомов и сохранении учащенного дыхания без очевидных причин лучше не откладывать визит к врачу, чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья животного.

Ранее сообщалось, что голубей стали замечать на прилавках магазинов в Подмосковье.