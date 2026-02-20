«Двукрылые осетровые»: голубей стали замечать на прилавках магазинов в Подмосковье

В поселке Горки-10 Одинцовского округа зафиксирован случай грубого нарушения санитарных норм, ставший предметом бурных дискуссий в социальных сетях. Покупатели местного магазина обнаружили на открытом прилавке с замороженной продукцией двух голубей, которые облюбовали тушки дорогостоящего осетра. Птицы, замершие непосредственно над ценником «1800 рублей за килограмм», получили от ироничных жителей прозвище «двукрылые осетровые». Однако за внешним комизмом ситуации скрывается серьезная угроза безопасности потребителей, о которой в беседе с REGIONS заявил орнитолог Алексей Курячин.

По словам эксперта, сизые голуби способны выступать переносчиками до 90 различных инфекций, десятая часть которых представляет прямую эпидемиологическую опасность для человека. Алексей Курячин подчеркнул, что соседство пернатых с продуктами питания недопустимо по многим причинам.

«Голуби не только переносят микробы, но и служат резервуарами эктопаразитов — клещей, блох и гельминтов, способных заражать человека. Перья и помет птиц содержат аллергены, вызывающие бронхиальную астму, аллергический ринит и контактные дерматиты», — рассказал REGIONS эксперт.

Основной риск заражения связан с птичьим пометом и пылью, которая образуется при его высыхании. Бактерии попадают в организм человека воздушно-капельным путем или при непосредственном контакте с загрязненной поверхностью, которой в данном случае стала рыба, предназначенная для продажи.

Администрация Одинцовского городского округа оперативно отреагировала на инцидент. В Управлении развития потребительского рынка и услуг сообщили, что по факту появления птиц на торговом объекте организована проверка. В ходе мероприятий будет дана оценка условиям хранения товаров и общему санитарному состоянию помещения, чтобы исключить риск распространения опасных заболеваний среди населения.

