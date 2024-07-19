Учащиеся детской школы искусств им. В.К. Андреева скоро переедут в новое здание

Воспитанники детской школы искусств им. В.К. Андреева новый учебный год встретят в отремонтированном здании, которое располагается в бывшем корпусе университета «Дубна» по адресу мкр. Силикат, д. 35.

Ремонт в здании еще продолжается. Его темпы свидетельствуют о том, что к началу учебного года воспитанники детской школы искусств им. В.К. Андреева приступят к обучению в современных помещениях. В настоящее время создается удобная планировка учебных кабинетов, в которых будут проходить индивидуальные занятия. Предусмотрены также классы для групповых уроков. Они просторные и большие.

Проектирование выполнено таким образом, чтобы можно было разместить ребят компактно, но при этом обеспечить каждого индивидуальным пространством. С начала учебного года воспитанники детской школы искусств смогут заниматься одновременно в нескольких творческих коллективах и на двух отделениях, а также выбирать дополнительные предметы.

«Учащиеся и преподаватели ДШИ им. В. К. Андреева с нетерпением ждут переезда в новое здание — коллектив готов к реализации возможностей и творческих идей в новых комфортных условиях», — отметил глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Новое здание расположено недалеко от того, где ребята занимались ранее. Тратить больше времени на то, чтобы добираться, не придется. Этому вопросу также уделяли особенное внимание перед началом реконструкции, чтобы создать для занятий детей комфортные условия.