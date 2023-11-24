Учащиеся электрогорской школы искусств стали лауреатами конкурса академического пения

На днях на базе музыкальной школы в Павловском Посаде прошел межзональный конкурс академического сольного пения Per aspera ad astra, что переводится, как «Через тернии к звездам».

Оценивали и судили юных певцов председатель ПЦК «Академическое пение» Московского областного базового музыкального колледжа имени А.Н. Скрябина, Лауреат Всероссийских и международных конкурсов Наталья Попова. А также председатель ПЦК «Пение академическое» Московского музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева Богдан Хамперов и председатель ПЦК отделения «Вокальное искусство» Владимирского областного музыкального колледжа имени А.П. Бородина, солистка Владимирской филармонии Ольга Лопухова.

Все участники старались проявить максимум мастерства и артистизма. В итоге достойные результаты перед представительным жюри показали учащиеся элктрогорской детской школы искусств. Анастасия Истомина стала лауреатом II степени. Диана Распутина – взяла диплом III степени, как и Мария Корягина.