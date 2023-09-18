Учащиеся подмосковных колледжей и техникумов могут поучаствовать в конкурсе «Дети против коррупции»

В Подмосковье пройдет конкурс «Дети против коррупции». Его проведет Главное управление региональной безопасности Московской области.

Принять участие в конкурсе смогут обучающиеся по программам среднего профессионального образования — студенты колледжей, техникумов и училищ, уточнили в пресс-служба ГУРБ.

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. Лучшие работы разместят в виде наружной антикоррупционной рекламы на баннерах и щитах на территории всего региона, а также в качестве наружного брендирования пассажирского транспорта.

Фото: [ Главное управление региональной безопасности Московской области ]

Победители получат дипломы и ценные подарки, в том числе умные часы и планшет. Узнать более подробную информацию о конкурсе «Дети против коррупции» можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация поможет бороться с коррупцией.

*Возрастное ограничение 14+