Учащиеся Подмосковных наукоградов прошли образовательный интенсив в Школе актива МАН Черноголовки

На протяжении пяти дней в Черноголовке в Первой межнаукоградской Школе актива Малой академии наук проходили обучение школьники из разных городов Подмосковья.

Участие в проекте приняли 33 школьника с 8-ого по 10-ый класс, которые прибыли не только из Черноголовки, но также из других округов Подмосковья: Пущино, Серпухова и Протвино. Обучение в Школе актива Малой академии наук стартовало 8 июля.

Открытие Школы актива прошло в торжественной обстановке в арт-пространстве «Восход». Участников приветствовали представители администрации г.о. Черноголовка, Общественной палаты муниципалитета, председатель Совета депутатов и научные работники.

Ребята посетили научно-исследовательские институты наукограда, где познакомились с их основными направлениями. Школьники встречались с учеными и слушали их авторские лекции, посещали лаборатории, в частности, Центр коллективного пользования по клиническим испытаниям, лаборатории биологического скрининга, молекулярной токсикологии, биохимии патологических процессов, фталоцианинов и их аналогов. Для ребят организовали экскурсии в мемориальный дом-музей Н.Н. Семенова, Черноголовскую обсерваторию и мастерскую скульптора-монументалиста Артемия Родионова.

Программа мероприятия была насыщенной. После образовательной части для ребят проводили активные игры на свежем воздухе. Каждый вечер с целью психологической разгрузки школьники анализировали пройденный день.

В предпоследний день работы школы состоялось подведение итогов и награждение. Самым активным участникам вручили грамоты и памятные сувениры. Ребята читали стихи, пели песни и играли на гитаре. Школьники Подмосковья остались довольны проведенным В Школе актива МАН Черноголовки временем.

Организатор: МУДО ЦДО «МАН Импульс» (Григорьева Г.Г., Гридина Н.В., Иржак А.И.)

Фин.поддержка: АНО «Центр городского развития»