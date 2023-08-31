Учащиеся школы №14 в Подольске продолжат обучение в полностью обновленном здании

Ученики подольской 14-й школы начнут учебный год в полностью отремонтированном здании. Об этом рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жариков.

Как сообщил глава Подольска, профильные сотрудники администрации проверили готовность школы к 1-му сентября после капитального ремонта. Теперь здание отвечает всем актуальным стандартам для учебных заведений. Ремонтные работы провели по программе губернатора Андрея Воробьева «Образование Подмосковья».

Учебный год ученики начнут в отремонтированных помещениях, с новой мебелью в кабинетах и столовой, также приведены в порядок кровля, окна и инженерные системы. В каждом классе провели необходимые проверки, прежде чем пускать туда школьников: в частности, проконтролировали работу системы противопожарной и антитеррористической безопасности и другого, уверил глава Подольска Жариков.