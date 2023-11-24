Учащимся Электрогорска рассказали о работе полицейских

На днях для учащихся школ Павловского Посада провели «Урок мужества». К ним в гости пришли сотрудники ОМВД России «Павлово-Посадский». А также ветеран МВД Александр Белов.

Гости рассказали юным слушателям о непростой службе полицейских, о довольно непростых ситуациях, которые порой возникают на службе. Так, Александр Белов вспомнил своего сослуживца Владимира Кузьмина. Он служил еще в те времена, когда полицию называли милицией и погиб при исполнении служебных обязанностей.

Ребята задавали гостям в погонах довольно много вопросов, в том числе об истории милиции, о нынешних буднях сотрудников ОМВД.

Как признались сами школьники, для них встреча оказалась очень интересной и познавательной и некоторые даже задумались о том, чтобы встать на путь охраны закона.