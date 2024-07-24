Участковые больницы смогут продавать лекарства в сельской местности

Жители многих регионов страны подтвердили, что достать лекарственные средства иногда бывает очень трудно. Их доставка «облегчает ситуацию, но не решает проблему».

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который был принят Государственной Думой во втором и третьем чтении на пленарном заседании. Благодаря такому решению участковые больницы получат право на продажу лекарств с 1 сентября 2024 года.

Однако, закон касается только тех населенных пунктов, где нет ни одной аптеки. Даная инициатива поступила от группы сенаторов и депутатов еще осенью прошлого года. По словам председателя Государственной Думы, Вячеслава Володина, они получали много жалоб от сельского населения из-за недостаточного лекарственного обеспечения.

Позже выяснилось, что наличие подобной проблемы подтвердила почти половина регионов РФ.