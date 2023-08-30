Участковые избирательные комиссии Московской области начали свою работу

В ведомстве уточнили, что члены участковых избирательных комиссий будут готовить помещения для голосования, принимать заявления о голосовании по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель», а также заявления о голосовании вне помещения для голосования. Время приема заявлений по будням — с 16:00 до 20:00, в выходные дни — с 10:00 до 14:00. Помимо этого, с сегодняшнего дня жители Подмосковья могут ознакомиться со сведениями о себе в списке избирателей на своем избирательном участке и внести корректировки, если это необходимо.

Напомним, что в период проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.