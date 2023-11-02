Участковый из Красногорска представит муниципалитет на федеральном конкурсе

В России стартовал ежегодный конкурс «Народный участковый 2023». Московскую область в нем представляет участковый уполномоченный полиции Отрадненского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск, капитан полиции Дмитрий Резакин.

Как рассказали в администрации муниципалитета, голосование стартовало в преддверии 100-летия со дня образования Службы участковых уполномоченных полиции. Проголосовать за красногорца можно с 1 по 10 ноября.

«Голосование проводят МВД России и «Комсомольская правда» в рамках финального этапа XIII Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2023», – отметили в администрации городского округа Красногорск.

За плечами Дмитрия уже семь лет стажа в должности участкового. Несмотря на напряженный график, мужчина успевает проводить время с семьей – он женат и воспитывает двоих детей. Свободное время любит проводить активно – занимается спортом и играет в футбол.

За время службы Дмитрий наработал заслуженный авторитет у граждан, руководителей учреждений и предприятий, расположенных на территории обслуживания. В органах внутренних дел зарекомендовал себя ответственным, добросовестным, юридически грамотным и неравнодушным к чужой беде.

Отметим и высокие результаты работы красногорского участкового. Он отвечает за 54 дома, где проживает 18 тысяч человек. В этом году на вверенной ему территории было совершено 34 преступления. Все из них Дмитрий раскрыл.