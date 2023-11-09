Участковый из Красногорска представляет Подмосковье на Всероссийском конкурсе

Участковый из подмосковного городского округа Красногорск принимает участие во Всероссийском профессиональном конкурсе среди своих коллег. Подмосквичи могут поддержать его в электронном голосовании.

Сейчас проходит уже третий этап Всероссийского состязания «Народный участковый-2023». На данном этапе Дмитрий Резакин из Отрадного представляет не только Красногорск, но и Подмосковье. Ему предстоит побороться за победу с участковыми из разных городов России.

Жители Московской области могут поддержать Дмитрия до 10-го ноября. Для этого необходимо пройти процедуру авторизации по ссылке, это можно сделать через аккаунты в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. После регистрации можно будет найти конкурсанта от Московской области и отдать ему свой голос.