Семья подозреваемого в атаке БПЛА по Иркутской области не в курсе, где может быть их родственник

По информации, которая стала известна РИА Новости, были опрошены родственники возможного подозреваемого в атаке БПЛА Артема Тимофеева, который после происшествия скрылся.

Как выяснили журналисты, мужчина прописан в квартире в Миассе, где сейчас живет его бабушка. После беседы с ней стало ясно, что пенсионерка не в курсе, где находится внук.

«Я сама его бабушка родная, и никто ничего не знает. В интернете пишут и пишут, это же кошмар какой-то (…). Мы сами ничего не знаем вообще. Никогда здесь не жил, он в Челябинске живет», — сказала женщина.

Накануне также появились кадры, где предположительно проживал Тимофеев. Известно, что мужчина снимал квартиру в Челябинске и жил там вместе с женой, которая, как стало известно из некоторых источников, считала себя ведьмой.

Ранее сообщалось, что минимум пять БПЛА сбили из охотничьих ружей жители Иркутской области во время атаки.