Смолов уехал из РФ на фоне вымогательств: появились новые подробности о драке в «Кофемании»

Футболист Федор Смолов на момент известий о драке в московском кафе находился за пределами России, пишет Sportbox. Там отметили, что началась проверка МВД, но не по поводу потасовки, а из-за возможного вымогательства у спортсмена.

По данным МВД, конфликт произошел 28 мая на Большой Никитской улице, где 35-летний спортсмен вступил в противостояние с двумя посетителями заведения. Полиция подтвердила, что один из участников инцидента — 47-летний житель Челябинска — получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

Однако, установив личность Смолова как предполагаемого участника драки, следственные органы не смогли его допросить, поскольку чемпион России покинул страну.

По данным СМИ, после конфликта Смолову якобы предложили заплатить 1 млн рублей за нераспространение компрометирующего видео с дракой, а затем сумму увеличили до нескольких миллионов. После отказа футболиста запись появилась в сети, а сам спортсмен, вероятно, заранее уехал из страны.

Следствие не получило в установленные сроки полный комплект медицинских документов, что привело к первоначальному отказу в возбуждении уголовного дела о драке. Основная проверка в настоящее время будет проходить из-за жалоб на вымогательство у Смолова.

Этот инцидент совпал с завершением контракта Смолова с «Краснодаром», где он стал легендой клуба, записав на свой счет 68 голов.

Ранее сообщалось, что Федор Смолов извинился за драку с посетителями в московской «Кофемании».