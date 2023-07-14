Участник «На-На» рассказал о том, что Алибасов стал обычным пенсионером

Как сообщает портал «Дни.ру» , музыкальная группа прибыла в Беларусь для того, чтобы принять участие в «Славянском базаре в Витебске». О состоянии бывшего участника «На-На» рассказал Владимир Политов.

По его словам, Бари Алибасов начал вести больше затворнический образ жизни. Все из-за проблем со здоровьем, а точнее – больной спины, в связи с чем ему стало труднее передвигаться. Именно поэтому бывший музыкант превратился в обычного пенсионера.

Также стало известно, что за Алибасовым присматривает женщина, которую зовут Елена. Благодаря ей он выглядит ухоженным и сытым. Участники «На-На» часто созваниваются с ним, а сам Бари периодически следит за успехами группы через интернет.

Напомним, что несколько лет назад Бари Алибасова госпитализировали с ожогами пищевода и желудка. Оказалось, что он случайно выпил «Крот» для очистки труб.