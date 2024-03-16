Участник СВО Геннадий Комаров проголосовал на выборах в Кашире

Доброволец Геннадий Геннадьевич Комаров оставил свой голос на избирательном участке, расположенном в поселке Зендиково.

Участник СВО Геннадий Комаров сделал свой выбор, кинув бюллетень в урну. Таким образом боец выполнил не только воинский, но и гражданский долг.

«Мне дорога моя Родина, дорога великая Россия. Знаю, как важно единение общества. Поэтому голосую, вместе со всеми определяя путь развития нашей страны», — сказал Комаров.

Вспомнил боец об отваге своего сына, журналисте Александре Комарове. Он погиб в боях под Угледаром 6 февраля прошлого года. Сам Геннадий Геннадьевич остался на СВО в составе батальона «Алга».

Напомним, что избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 15, 16 и 17 марта. Официально результаты выборов обнародуют после 21:00 в последний день голосования.