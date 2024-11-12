Участник СВО Хвостунов провел встречу с красноармейскими школьниками

Во вторник, 12 ноября, в местной библиотеке ребята встретились с сержантом Алексеем Хвостуновым, который участвовал в СВО с июля по декабрь 2022 года. Вместе с ним на мероприятии присутствовали сотрудники Росгвардии.

С собой они привезли уникальные экспонаты, найденные поисковым отрядом подразделения. Среди них — защитный шлем с пулевыми отверстиями, различная полевая посуда и даже книга «Наставление по стрелковому делу», которая сохранилась до наших дней в относительно неплохом состоянии.

Каждый из присутствующих мог вблизи рассмотреть тот или иной экспонат, чтобы проникнуться духом времени. Эти находки произвели на ребят большое впечатление. Также они смогли узнать о жизни солдат и оружии ВОВ. Юноши и девушки с неподдельным интересом слушали истории военном времени.