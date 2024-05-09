Участник СВО из Балашихи поздравил жителей с Днем Победы.

Участник СВО из Балашихи, депутат горсовета Леонид Любимцев поздравил жителей округа с Днем Победы. Прямо с фронта он записал видеопоздравление и пожелал всем мирного неба над головой.

«Сегодня великий день, главный праздник нашей страны . Этот день приближали и те, кто боролись с нацистами на передовой и те, кто в тылу производили боеприпасы и патроны. Цена этого праздника - более 25 млн погибших, нет в нашей стране ни одной семьи, которая бы не почувствовала горечь от этой ужасной войны. Сегодня фашизм вновь показал свое истинное лицо, они вновь пытаются переписать нашу историю, уничтожить ее , а мы, воины современной России, не позволим им этого сделать, не уступим. Дорогие ветераны, уважаемые балашихинцы, дорогие друзья ,от всей души, от всех бойцов специальной военной операции хочу поздравить вас с праздником Победы, пожелать мирного неба над головой, счастья и крепкого здоровья. Победа будет за нами!»,- сказал Леонид Любимцев.

Депутат городского Совета депутатов от партии «Единая Россия» Леонид Любимцев отправился в зону СВО в октябре 2023 года. За время несения службы он получил памятную медаль компартии с подписью Зюганова к 80-летию Донбасской наступательной операции и медаль за боевое отличие. В феврале этого года получил звание лейтенанта.