Участник СВО из Балашихи сделал сюрприз своим дочерям, неожиданно навестив их в школе

Участник спецоперации из Балашихи — депутат местного Совета депутатов Леонид Любимцев — сделал сюрприз своим дочерям, неожиданно навестив их в школе. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.

Любимцев добровольно отправился в зону СВО в октябре прошлого года. За время службы был награжден памятной медалью к 80-летию Донбасской наступательной операции и медалью за боевое отличие.

В феврале 2024 года он получил звание лейтенанта. А в марте получил основной отпуск продолжительностью 20 суток и решил сделать сюрприз своей семье. Организовать его помог глава Балашихи Сергей Юров.

Сегодня в школе, где учатся дочери бойца, был организован урок мужества, и Любимцев пришел на занятие, приятно удивив своих детей. Также у депутата остались дома мать и жена.