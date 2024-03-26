Участник СВО из Балашихи сделал сюрприз своим дочерям, неожиданно навестив их в школе
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Балашиха]
Участник спецоперации из Балашихи — депутат местного Совета депутатов Леонид Любимцев — сделал сюрприз своим дочерям, неожиданно навестив их в школе. Об этом сообщает Министерство территориальной политики Московской области.
Любимцев добровольно отправился в зону СВО в октябре прошлого года. За время службы был награжден памятной медалью к 80-летию Донбасской наступательной операции и медалью за боевое отличие.
В феврале 2024 года он получил звание лейтенанта. А в марте получил основной отпуск продолжительностью 20 суток и решил сделать сюрприз своей семье. Организовать его помог глава Балашихи Сергей Юров.
Сегодня в школе, где учатся дочери бойца, был организован урок мужества, и Любимцев пришел на занятие, приятно удивив своих детей. Также у депутата остались дома мать и жена.
«Идея появилась практически сразу, потому что ребята, которые уже были в отпусках, рассказывали о том, как они приходили в школы и делали сюрпризы, как трогательно их встречали дочери и сыновья. Поэтому сразу для себя решил, что так же сделаю», - рассказал боец.