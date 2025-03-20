Участник СВО из Егорьевска стал чемпионом «Кубка защитников Отечества» в составе команды по следж-хоккею

Николай Подлужный всегда вел активный образ жизни. Он увлекался спортом, отдавал предпочтение игре в хоккей. После тяжелого ранения ему ампутировали нижнюю треть голеностопа. Первое время после операции создавалось впечатление, что вернуться к привычному образу жизни уже невозможно. Особенно нереальным казалось возвращение в спорт. Однако многое изменилось после прямой линии с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«После реабилитации я рассказал губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, что хочу заниматься следж-хоккеем. Он поддержал: «Нет проблем, мы поможем». Буквально через неделю мне позвонили из следж-хоккейной команды «Феникс» и сказали: «Приезжай, дадим тебе всю амуницию, научим кататься»», — рассказал Николай Подлужный.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

В марте состоялся чемпионат России, бронзовым призером которого стал подмосковный следж-хоккейный клуб «Феникс». Он уступил только двум сборным из Тулы и Югры. Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов поздравил Николая с призовым местом. Глава передал также поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева по случаю Дня защитника Отечества.

«Сегодня Николай активно занимается спортом, участвуя в соревнованиях по следж-хоккею. Каждый матч для него — это не только борьба за победу, но и возможность показать, что ограничения существуют только в нашем восприятии. В подмосковном клубе «Феникс» он работает спортсменом-инструктором, передавая свои навыки и опыт молодым ребятам. Этот новый этап в жизни стал для него возможностью вдохновлять других, поддерживать боевой дух и прививать любовь к спорту тем, кто только начинает свой путь. Каждый день Николай подтверждает, что сила воли может преодолеть любые преграды», — отметил глава м.о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

Спортивная деятельность Николая Подлужного перешла в активную фазу. Перед началом «Кубка защитников Отечества» жителя Егорьевска пригласили стать членом команды по следж-хоккею «Гвардия». Участник СВО принял предложение. Соревнования состоялись в Ханты-Мансийске. Более 300 ветеранов СВО в период с 12 по 18 марта демонстрировали свои умения. В турнире команда заняла 1-е место.

«Гвардия» одержала победу в каждом из матчей. Игра с командой из Санкт-Петербурга закончилась со счетом 2:0. Две победные шайбы забили капитан команды Владимир Рекечинский и игрок из Егорьевска Николай Подлужный. Соперниками во второй игре стала сборная Самарской области. Счет — 1:0. Николай Подлужный снова отличился. Он забросил победную шайбу. Губернатор Подмосковья Воробьев поздравил подмосковную команду с победой.

Николай Подлужный выразил слова благодарности губернатору и городской администрации за оказанную поддержку, адресованную не только ему, но и всем ветеранам специальной военной операции.