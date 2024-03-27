Участник СВО из городского округа Котельники посмертно удостоен ордена Мужества

Глава отметил, что каждый участник специальной военной операции — это герой, который защищает интересы нашей страны. Ежедневно военные СВО рискуют своими жизнями для безопасности каждого россиянина. Их работа заслуживает глубокого уважения и признания. Гибель бойца всегда воспринимается трагично. Боль утраты скрыть невозможно.

23 февраля в Херсонской области при исполнении обязанностей военной службы погиб житель Котельников, военнослужащий Виталий Добычин. За провяленный героизм в боевых действиях в зоне СВО он удостоен ордена Мужества посмертно. Глава Сергей Жигалкин вручил Государственную награду Российской Федерации матери земляка Людмиле Николаевне.

Виталий Добычин пожертвовал собственной жизнью ради мира и безопасности граждан России. Людмила Николаевна воспитала его достойным мужчиной, обладающим самоотверженностью и доблестью. Многократно он проявлял героизм в зоне СВО.