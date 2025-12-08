Участник СВО из Городского округа Пушкинский получил автомобиль с ручным управлением

8 декабря в Городском округе Пушкинский прошла особая церемония. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева глава муниципалитета Максим Красноцветов передал ключи от нового автомобиля с ручным управлением участнику специальной военной операции Дмитрию (имя изменено). В мероприятии, нацеленном на реальную помощь, также приняла участие руководитель подмосковного филиала «Фонда Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Военнослужащий, подписавший контракт с Министерством обороны России в июле 2022 года, получил тяжелое ранение в ходе боевых действий в январе 2025-го и до сих пор продолжает сложный процесс лечения и реабилитации. В этой ситуации личный адаптированный автомобиль — не просто подарок, а инструмент для возвращения к самостоятельной жизни. Он кардинально упростит решение бытовых задач, посещение медицинских учреждений и социальную интеграцию, давая ветерану столь необходимое чувство свободы и независимости.

Несмотря на перенесенные испытания, Дмитрий, по словам организаторов церемонии, демонстрирует удивительную силу духа и жизнелюбие, оставаясь ярким примером мужества.

Власти округа подчеркивают, что подобные акции направлены на поддержку и обеспечение реальных потребностей тех, кто защищал страну.