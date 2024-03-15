Участник СВО из Шатуры проголосовал в родном городе

Евгений получил повестку после объявления частичной мобилизации в России в сентябре 2022 года. Недолго думая он пошел в военкомат, где подтвердил свои данные и был признан годным к военной службе. 26 сентября он отправился в учебную военную часть, а после был направлен в зону СВО. По сей день Евгений отдает свой воинский долг достойно и служит Родине.

В Рошале Евгений находится в краткосрочном отпуске. В это время он посетил школу №6, где открыли избирательный участок 2683. Как раз это учебное заведение когда-то закончивал боец.

Выбрать будущее нашей страны - долг каждого гражданина, считает мужчина.