Участник СВО из Видного сдал кровь в 218-й раз

Житель Видного Сергей Сидоренко стал донором крови в 218-й раз. Как сообщает РИАМО, мужчина участвует в СВО и в очередной раз сдал кровь во время своего отпуска.

Впервые Сергей стал донором в 1992 году. Тогда на шахте в его родном городе Донецке произошла авария. При обвале породы пострадали коллеги Сергея, и он, не раздумывая, отправился на сдачу крови.

После этого мобильная станция переливания крови приезжала регулярно, и Сергей каждый раз принимал участие в сдаче. Сейчас он — Почетный донор крови Подмосковья. Благодаря ему кровь перелили в общей сложности уже 650 реципиентам, в том числе было и прямое переливание.