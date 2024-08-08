Участник СВО из Воскресенска награжден медалью «За храбрость» I степени

Губернатор Андрей Воробьев в торжественной обстановке вручил государственные награды участникам спецоперации, прибывшим на СВО из Подмосковья. В числе героев оказался полковник с позывным Федорович из Воскресенска.

Глава муниципалитета Алексей Малкин поблагодарил участника спецоперации за смелость и защиту Родину, отметив его большой вклад в гуманитарные миссии.

«Юрия Федоровича в Воскресенске знают и уважают многие. Истинный патриот своей страны, многое сделал для ее процветания. На протяжении многих лет возглавлял Воскресенское отделение «Боевого братства», большое внимание всегда уделял патриотическому воспитанию подрастающего поколения и поддержке ветеранов боевых действий. В непростое для Родины время вместе с единомышленниками собрал и отправил в зону СВО не один гуманитарный груз. Сейчас снова в строю - выполняет задачи специальной военной операции. Поздравляю с заслуженной наградой! Спасибо за отвагу и храбрость!» — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Федорович награжден медалью «За храбрость» I степени. Под его руководством военнослужащие РФ нанесли точный удар по пункту временной дислокации противника. Полковник руководил работой расчетов, выявляющих объекты ВСУ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому каждый доброволец, который подпишет контракт с 1 августа по 31 декабря текущего года, получит единоразовую выплату в размере 400 тысяч рублей. Участники СВО из Подмосковья также получают материальную и социальную поддержку от администраций округов и регионального правительства.