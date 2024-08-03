Участник СВО Константин Хрипунов из Серпухова стал папой

В семье мужчины пополнение – месяц назад на свет появилась дочка. Ни для кого не секрет, какое счастье для отцов воспитывать маленьких принцесс. Малышке Алене особенно везло, ведь ее папа – настоящий герой!

Все участники специальной военной операции заслуживают внимания. Ведь они – не просто бойцы, выполняющие задачи. Каждого из них дома ждут сестры и братья, родители, бабушки и дедушки и, самое главное, жены с детьми.

Так, один из солдат наконец-то вернулся в Серпухов. Он смело защищал интересы нашей страны, но тяжелое ранение не позволило ему и дальше оставаться на СВО. Дома его ждала дочка Алена вместе с женой Оксаной. Появление девочки на свет стало радостным событием для семьи Хрипуновых.

С рождением ребенка молодых родителей поздравил руководитель Единого центра поддержки участников СВО и их семей Лидия Халачева, к ней присоединился депутат окружного Совета Андрей Тихонов. В стороне не осталась и Галина Улитина – она является председателем Серпуховской территориальной организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания.

Глава Серпухова Сергей Никитенко, в свою очередь, пожелал малышке крепкого здоровья, а семье – мирного неба над головой. Остается верить в то, что впереди их ждет самое светлое будущее!