Участник СВО лишился 3 млн рублей из-за девушки, заманившей его к украинским мошенникам

Старший лейтенант с позывным Чаплин попался на многоходовую уловку мошенников, передает RT . К ним его отправила девушка по переписке, замотивировав на богатую жизнь. Злоумышленники под видом брокеров не только лишили его нескольких миллионов, но и активно предлагали вступить в ВСУ.

32-летний военный из Саратовской области служит на СВО с первых дней. Никакие положительные качества не уберегли неоднократно награжденного командира группы в артиллерийской разведке от мошенников.

Все началось еще осенью 2022 года, когда в соцсети он познакомился с некой Галиной Лобановой. Когда она узнала о сбережениях военного, которые просто лежали, то убедила его последовать ее примеру: обратиться к брокерам и сделать из денег еще большую сумму. Сама она также показала якобы свой счет с шестью нулями. Собеседница помогла найти брокеров, личного аналитика, сделала все, чтобы боец поверил в широкие финансовые возможности. Был создан личный кабинет, обсуждены все нюансы с экспертами. Словом, выглядело все надежно и безобидно.

«Я начал совершать свои первые сделки, все шло как по маслу. Цифра в долларах на моем личном счету росла. Конечно, у меня не было никаких подозрений. Тем более торги на бирже не малоизвестный способ заработка», — добавил участник СВО.

Когда на счету Чаплин увидел 15 тысяч долларов, то захотел их снять. Однако кураторы стали просить денег, сначала 80 тысяч, потом все 120 тысяч рублей. Аргументировали это тем, что «такова процедура», без начислений все не снимешь. Это подтверждала и Галина, заманившая военного в ловушку. Она говорила про конвертацию валют, SWIFT-переводы, холдирование и многое другое, что якобы требовало вложений.

В общей сложности мошенники выудили у Чаплина 3 151 614 рублей. Большая часть денег была сбережениями с военной зарплаты, боец перечислял деньги родителям-пенсионерам. Уже в отпуске мужчина обратился в отделение Сбера, где ему подтвердили отсутствие денег на счетах. Обман раскрылся, а когда это поняла Галина, то заблокировала его везде. С тех пор никто на связь не выходил.

Только спустя время военному написала новая незнакомка, Каролина Максимова. Цель у девушки была уже не финансовая: она пыталась завербовать Чаплина в ряды ВСУ. Когда получала отказ, военному писали и другие пользователи.

«За слив информации о российской армии предлагали по $30—50 тыс. Когда поняли, что я не поведусь, называли оккупантом, угрожали и присылали фото сбора на украинской интернет-платформе. Сказали, что все деньги, которые они у меня украли, пойдут на помощь ВСУ», — рассказывает Чаплин.

Таких примеров немало. Банк в этом случае может лишь посодействовать в помощи следователям. По ситуации с обманом Чаплина было возбуждено уголовное дело. Правда, установить виновников все еще не смогли. Вернут ли военному с СВО деньги хотя бы частично — вопрос открытый. Все будет зависеть от завершения расследования.