Участник СВО приехал поздравить дочь-выпускницу на последнем звонке в школе Подольска

По информации администрации, Анна учится в 11-ом классе. Отец выпускницы ушел защищать Родину в сентябре 2022 года. Военнослужащий редко бывает дома, но он нашел способ присутствовать на школьном празднике. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что через несколько дней участник СВО вернется выполнять боевые задания.

«Последний звонок — это не просто традиция, а один из самых волнующих и значимых дней в жизни каждого выпускника. Для Анны этот день стал особенно важным не только потому, что он ознаменовал окончание школы № 18, но и потому, что рядом с ней был ее отец. Через несколько дней он вновь уедет выполнять свой долг перед Родиной. Но сегодня он рядом — чтобы поддержать, обнять и сказать: «Я горжусь тобой». Иногда одно присутствие значит больше, чем тысячи слов», — сказал глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов

В администрации проинформировали, что в 29-ти муниципальных общеобразовательных учреждениях округа состоялся праздник «Последний звонок». В период с 2024 по 2025 год в муниципалитете обучалось 1669 одиннадцатиклассников. Кандидатами на получение медали «За особые успехи в учении» I и II степеней являются 355 школьника.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил выпускников наро-фоминской школы.