Участник СВО пришел на выборы губернатора Подмосковья с женой и дочкой

Участник спецоперации Тимур Башкин пришел на выборы губернатора Московской области с женой и дочкой. Он отдал свой голос на избирательном участке в Подольске.

«Семья меня поддержала и пошла вместе со мной. В первый раз дочка пошла на выборы, ей исполнилось 14 лет, я ей объяснил, насколько важно голосовать. Мне кажется, что это вообще долг любого российского гражданина — идти на выборы», — отметил Башкин.

По его словам, этот процесс важен как для нынешнего поколения, так и для будущего.

Ранее сообщалось, что российский пловец, заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Евгений Рылов принял участие в выборах губернатора Московской области в Ленинском округе.